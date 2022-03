Mourinho: “Siamo forti in casa e vogliamo continuare a vincere. I tifosi mi caricano”

José Mourinho alla vigilia di Roma-Vitesse ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Di seguito le sue parole sul match di Conference League.

Come si gestisce il risultato ottenuto all’andata?

“Dal 1’ vogliamo vincere. Se arriviamo al 90’ con un pareggio, dobbiamo gestire il pareggio, ma non dobbiamo iniziare la partita pensando di pareggiare. Vogliamo giocare liberi dalla pressione, vogliamo vincere la partita. In Conference abbiamo giocato 4 partite in casa, ne abbiamo vinte 3 in casa. Siamo forti in casa e vogliamo continuare a vincere”.

Lei ha detto “la migliore maniera per preparare il derby è vincere domani”, perché?

“Per me sì. Gioia, soddisfazione e fiducia sono importanti nel calcio. Se domani facciamo una bella partita, avremo poco tempo per recuperare e preparare la partita però dal punto di vista emozionale vincere è la cosa più importante”.

I tifosi domani saranno in tantissimi e nel derby lo stadio sarà pieno. Vi hanno sempre sostenuto, quanto sono importanti?

“Per me significa tanto. Nascondo bene le mie emozioni, ma in tutti i miei club ho sempre capito bene la natura della gente. Ogni volta che esco da Trigoria, per andare a casa o a una partita, quando giro per strada, tutti ci salutano. Quando andiamo allo stadio i bambini ci salutano, dopo tanti anni questa cosa continua allo stesso modo a farmi sentire qualcosa di particolare. A volte mi piacerebbe giocare in campo perché i tifosi mi caricano, ma non posso per età e per qualità (ride, ndr). Questi tifosi ci appoggiano fin dalla prima partita in casa contro il Trabzonspor, dalla prima partita sono stati fantastici”.