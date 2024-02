Mourinho rivela: “Volevo De Rossi e Totti all’Inter”

Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – La Roma e i romanisti si stringono attorno a De Rossi per supportarlo per questo finale di stagione, ma il legame trai tifosi e Mourinho è ancora forte. A tal punto che lunedì sera i supporters hanno esposto l’ennesimo striscione per lo Special One: “Grazie José, daje Danie”.

E a proposito, ieri sono uscite dichiarazioni di Mou (rilasciate prima dell’esonero) nell’ambito della collaborazione con Topps: “Volevo De Rossi all’Inter e al Real Madrid. Volevo anche Totti con me in nerazzurro ma non è stato possibile – ha detto allo youtuber Ohm – Erano due giocatori che desideravo nella mia squadra ma non sono riuscito ad averli“. Sulla Conference League invece: “Per la dimensione di gioia che ha portato ai romanisti è il trofeo più importante della mia carriera“.