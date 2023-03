Mourinho rinfresca le fasce: ecco Karsdorp-Spinazzola. Torna Cristante

Corriere dello Sport (R. Maida) – L’ultima sgambata, il pranzo a Trigoria, poi in volo verso San Sebastian. La Roma è pronta per la lunga trasferta spagnola: rientrerà venerdì mattina, all’indomani della partita. Mourinho non farà calcoli in vista del del derby, giustamente, perché all’Euroleague tiene moltissimo e perché non si fida della Real Sociedad, che studia progetti di rimonta.

Dentro la squadra migliore insomma, con il conforto della presenza di Lorenzo Pellegrini che ha dato la disponibilità a giocare con un caschetto protettivo. C’è attenzione alle scelte tecnico-tattiche di Mourinho. Ricordando la strategia dell’andata, quando attaccò il rombo basco con i due esterni freschi, potrebbe schierare sulle fasce Karsdorp e Spinazzola, che contro il Sassuolo hanno giocato solo un tempo a testa, con El Shaarawy pronto a subentrare.

Anche nel mezzo però è scontata una novità rispetto al Sassuolo: il rientro di Cristante, che in campionato era sospeso. Al suo fianco dovrebbe essere confermato Matic, il migliore in campo nella gara di andata. Mourinho lo ha sostituito domenica dopo meno di un’ora, un po’ perché lo aveva visto nervoso per l’ingiusta ammonizione ricevuta e un po’ per preservarlo.