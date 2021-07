Mourinho: “Pronostico Italia-Belgio? Se non dico Italia domani atterro e mi uccidono” – VIDEO

È arrivato il giorno più atteso. Domani José Mourinho arriverà finalmente a Roma. A circa due mesi dal suo annuncio ufficiale da parte del club, il nuovo allenatore giallorosso sbarcherà nella Capitale pronto a regalare gioie e soddisfazioni ai tifosi. In attesa dello sbarco, lo Special One scherza a Talk Sport, dove è opinionista per Euro 2020, a proposito del pronostico dell’Italia. Queste le sue parole: “Pronostico Italia-Belgio? Se non dico Italia domani atterro e mi uccidono. Quindi devo dire Italia..”, tra le risate dei giornalisti.

