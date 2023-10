Josè Mourinho è stato intervistato dopo la vittoria per 4-0 contro il Servette ai microfoni di Sky. Queste le sue parole:

MOURINHO A SKY SPORT

Prova convincente, solo un tiro nello specchio

“Primo tempo orribile, ero in una posizione bellissima per vedere la partita. Il primo tempo non mi è piaciuto. Non abbiamo mai pressato, poco movimento e non mi è piaciuto. Nel secondo tempo molto più aggressivi, molto più movimento senza e con palla e quindi si mi è piaciuto di più.

Prima volta per Lukaku e Belotti cosa le è piaciuto?

“Nel primo tempo non mi è piaciuto niente e nel secondo sì mi è piaciuto. Ovviamente giocando con i due senza paulo ci manca la creatività e chi connette. Però sono due presenze fisiche. Se i nostri quinti ci fanno arrivare le palle in area abbiamo più possibilità di fare gol perché sono più fisici. Però è diverso giocare con Paulo o senza Paulo”.

10 minuti per Pellegrini: assist e gol. Poi l’infortunio è sfortuna?

“Purtroppo è un giocatore di enorme potenziale ma ha questa storia clinica che ciclicamente ha dei problemi. Non ho parlo ancora né con lui né con lo staff medico però dal mio posto mi è sembrato che è qualcosa di muscolare“

Quanto conta il centrocampo per cambiare l’inerzia del gioco?

“Sai che non sono paraculo ma non lo so però quando Bergomi parla parla sempre corretto. Non abbiamo ancora incontrato quello che io pensavo di avere incontrato prima degli infortuni. Renato è importante per noi perché vuol dire ritmo. Leandro è fondamentale per noi. Bove deve migliorare nelle decisioni brevi e lo sta facendo e sono contento della sua evoluzione. Brayan che era il nostro giocatore più informa deve giocare difensore centrale. Lorenzo che è nostra creatività gioca e non gioca e Aouar è quello che sta facendo fatica a trovare la nostra direzione e la deve trovare. Abbiamo bisogno di tempo ma non ce l’ abbiamo perché abbiamo bisogno di punti”

Esiste una differenza tra la Roma di campionato e quella di Coppa?

“No per dire la verità c’è una differenza di opposizione perché le squadre di Serie A sono più difficili di affrontare rispetto a Sheriff e Servette. Abbiamo 6 punti perché dovevamo farlo, siamo più forti, siamo più squadra. Le squadre di Serie A sono più forte di questi due squadre. Slavia è una cosa diversa perché potevamo giocare in Champions League e saranno fondamentali le gare con loro”.

MOURINHO IN CONFERENZA STAMPA

Mi è sembrato che qualcosa sia cambiato nel secondo tempo. È stato il tuo intervento?

“Non posso parlare con la squadra. Io non ho parlato. Primo tempo non mi è piaciuto per niente. Hanno lasciato giocare, non abbiamo pressato. Noi con palla poco movimento, a palla persa poca reazione. Primo tempo di una squadra che poteva sentire di vincerla, ma il calcio non è così. Secondo tempo intenso, molta più aggressività. Qualità nell’uscita. Secondo tempo mi è piaciuto. Si dove siete voi mi è piaciuto.”

Ogni partita Lukaku segna e non sbaglia un movimento. Sta diventando il leader tecnico?

“Anche emozionalmente ha qualcosa da dare. La sua forza fisica, mentale, ha una influenza positiva sulla squadra. È stato fortunato sul gol. Sfortunato in un altro. Siamo contenti di averlo, abbiamo avuto l’opportunità di poterlo preservare è questo è importante.”

Come vede il Servette?

La Serie A è un campionato di altro livello. L’Italia il livello è davvero alto. Le squadre svizzere sono ostiche, ho giocato col Basilea o Young Boys. È una questione di intensità. Ha dimostrato di avere una grande organizzazione, un buon possesso palla. L’intensità ha fatto la differenza.