Mourinho: “Prima mi sono informato bene, poi ho scelto”

Il Tempo (E.Zotti) – Mourinho ha visto nel progetto dei Friedkin l’opportunità di mettersi in gioco con una sfida affascinante, pronto a gettare le basi per avviare una “rivoluzione culturale” all’interno di Trigoria. La decisione è stata ponderata. Infatti, prima di accettare, ha voluto conoscere nel dettaglio i piani e le ambizioni del club giallorosso nei prossimi anni.

“Quando prendo decisioni importanti, mi assicuro di avere tutte le informazioni di cui ho bisogno a portata di mano“, ha detto a XTB. “Per me ogni partita ha una pressione, c’è sempre un significato diverso. C’è pressione in un derby, in una semifinale per arrivare in finale, in finale per vincere il trofeo e tre punti per avanzare in classifica e non perdere la posizione“.