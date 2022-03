Mourinho: “Ogni dettaglio è importante. Non capisco come si possa giocare su questo campo”

Pagine Romaniste – José Mourinho, tecnico della Roma, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Vitesse. Queste le sue parole:

“Ogni dettaglio è importante. Il gruppo è al completo e manca soltanto Spinazzola. Il campo non è da calcio. Vengo qui da più da 20 anni e i campi sono sempre stati bellissimi. Non capisco come si possa giocare“.

Ci è mancato un po’ a parlare…

A me non è mancato niente (ride, ndr).

E’ riuscito a trovare un equilibrio con questo sistema di gioco? Ci sarà turnover?

Punto su tutti quelli che lavorano bene. Tutti stanno lavorando bene e tutti stanno in buona forma. Nell’ultima partita abbiamo fatto 5 cambi, perchè? Perchè la panchina era piena di qualità e per tanti mesi guardandola ero in difficoltà con tante assenze. Oggi abbiamo una rosa che è forte, che sta insieme e che ha obiettivi chiari. Abbiamo la Conference e il campionato per la miglior posizione possibile. In quello spazio tra quarto e ottavo posto. Sappiamo che ogni partita è decisiva per noi. In questo momento sono contento con questi giocatori. Non sarà un turnover. Cercheremo di giocare con una squadra forte.

Sulle condizioni del campo…

Perchè sta così?

Forse per un concerto pop… Calcio olandese?

Dovremmo trattenerci per ore. Ho iniziato nel campo con Van Gaal. Ho detto tutto. Esprimo la mia gratitudine. Magari qualcosa sta cambiano visto le condizioni del terreno.