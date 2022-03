Mourinho: “Nel primo tempo abbiamo avuto problemi e fortuna. Siamo più compatti e pragmatici”

José Mourinho, allenatore della Roma, è stato intervistato durante il post-partita di Vitesse-Roma 0-1. Queste le sue parole:

MOURINHO A SKY SPORT

All’inizio bisognava adattarsi, alla fine l’avete controllata…

Primo tempo no, direi che è stato immeritato. Noi non abbiamo fatto niente per segnare, abbiamo avuto problemi. Abbiamo avuto fortuna, nel secondo tempo meglio. Difensivamente abbiamo controllato bene, veramente difficile.

Oliveira l’ha convinta?

Quando non c’è un regista puro dobbiamo provare diverse dinamiche. Oggi Veretout e Sergio non hanno controllato, secondo tempo diverso. Non voglio dire che Cristante è stato meglio di Veretout, ma che siamo andati meglio. La posizione di Tammy era disconessa. Per Veretout è stato difficile saltare, pressare. Uguale Maitland-Niles. Rick ha fatto meglio, nel secondo tempo non ho mai avuto il presentimento che potevamo prendere gol. Nel primo tempo ero felice di aver concluso così.

Si sta iniziando qualcosa di concreto da queste vittorie?

Cerchiamo di costruire dal primo giorno. Ora magari abbiamo più stabilità, spinazzola è l’unico che non era qui. A Udine non abbiamo Mkhitaryan e Kumbulla, mentre il ritorno col Vitesse siamo senza Mancini e Sergio. Ora siamo più compatti, abbiamo più soluzioni, la squadra capisce meglio. È più pragmatica. Oggi, anche nel momento di difficoltà, ha reagito bene.

MOURINHO IN CONFERENZA STAMPA

Zaniolo è andato direttamente negli spogliatoi dopo il cambio, sembrava un po’ nervoso…

No, sono stato io a dirgli di andare dentro perché faceva freddo ed era sudato. Gli ho detto ‘vai dentro e riposati’ perché domenica c’è una partita da giocare. Sono molto soddisfatto della sua partita, difficile per gli attaccanti a cui è arrivata sempre la palla con lanci lunghi. Avete visto male. Vi dovete sforzare di più (rivolto ai giornalisti, ndc) per trovare un problema a tra me e Zaniolo. MOURINHO AI CANALI UFFICIALI DEL CLUB

Che gara è stata?

Grande difficoltà di adattamento alla partita, alle condizioni del campo, all’intensità del gioco brutto. Anche fortunati, perché loro hanno avuto un paio di occasioni per segnare. Nel secondo tempo no, lo abbiamo completamente controllato: buon gioco difensivo in momentoin cui era necessario in un campo in cui era impossibile giocare a pallone. Come minimo abbiamo preso un risultato che in casa lascia la speranza per il passaggio nel turno: con i nostri tifosi e il nostro campo che paragonato a questo sembra una meraviglia. Speriamo di poter prendere il risultato e passare.

Terzo clean sheet consecutivo…

Sì, primo tempo con qualche errore: avevamo difficoltà nel giocare il pallone con quel campo. Stiamo crescendo veramente, giochiamo sempre meglio. Nel secondo tempo siamo stati difensivamente forti e concentrati, anche nelle palle inettive nel finale. Ho visto gente pragmatica e unita nelle difficoltà. Adesso pensiamo a Udine.