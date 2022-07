Mourinho mostra le prime esercitazioni della stagione – FOTO

José Mourinho porta i tifosi dentro il primo giorno della stagione della Roma. Con una foto pubblicata tramite una storia su Instagram, il tecnico romanista ha mostrato due fogli, sui quali sono disegnati le prime esercitazioni che i giocatori arrivati questa mattina a Trigoria dovranno sostenere. Come visibile, si tratta di alcuni rondos. Il programma stilato dallo Special One prevede subito lavoro tecnico, abbinato a quello atletico, oltre alle doppie sedute. Sabato la prima amichevole: a Trigoria arriverà il Trastevere. Il 12 la partenza per il ritiro in Portogallo.