Mourinho: “Mi sono piaciuti i gol da corner. Dopo l’uscita di Smalling abbiamo fatto entrare lo Spezia in partita”

José Mourinho, allenatore della Roma, è stato intervistato durante il post-partita di Roma-Spezia 2-0. Queste le sue parole:

MOURINHO A SKY SPORT

L’elemento più positivo della gara?

Mi sono piaciuti i due gol da corner perché ieri sono stato ad allenarli per 25 minuti. Mi piace il risultato, non la partita. Era una partita non difficile, a partire del primo tempo abbiamo regalato, perso tante palle facili. Non abbiamo mai avuto buona circolazione della palla. In quel momento non era difficile giocare contro lo Spezia. Dopo il 2-0 mi è piaciuto anche lo sforzo di Ibanez, rimasto in campo con qualche difficoltà. Ho avuto la sensazione che la partita non fosse finita. Dopo l’uscita di Smalling tutto cambia perché Cristante va al suo posto. La squadra ha lasciato l’avversario entrare in partita.

Smalling, Ibanez e Zaniolo sono recuperabili per l’Atalanta?

Vediamo. Ibanez è rimasto in campo, Smalling è uscito. Sono due giocatori con caratteri diversi, Smalling ha sentito qualcosa, Ibanez gioca sempre. Spero sia più una questione di stanchezza. L’Atalanta è una squadra top, con una rosa ampia. Sarà difficile. Per Zaniolo non so, non ha avuto un infortunio importante, ma vediamo. Sarà dura con l’Atalanta, così come con la Sampdoria.

La crescita passa dal recupero dei giocatori oppure dalla crescita dei giovani?

In una stagione senza infortuni, senza squalifiche ed accumulo di stanchezza noi avremmo il potenziale per avere una buona squadra che può competere per cose importanti. Però purtroppo una stagione ha infortuni e squalifiche, purtroppo sembriamo una squadra di killer. Quando la squadra non ha tante opzioni, i giocatori accumulano stanchezza e perdono potenziale. Abbiamo bisogno di più mercato. A gennaio sarà una finestra di mercato piccola. Abbiamo anche bisogno che questo ragazzi crescano. Sono critico perché voglio sempre di più. Voglio stare in panchina tranquilla e non col cuore in mano come sono stato fino al 90’. La verità è che le assenze sono troppe. In una rosa come la nostra sono troppe.