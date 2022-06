Mourinho, messaggio alla Roma: “Oliveira va preso, per noi è decisivo”

La Gazzetta Dello Sport (C.Zucchelli) – Il primo messaggio era già partito tre giorni fa: “Sergio Oliveira è un leader, un campione, ed è stato fondamentale nella nostra stagione“. Il secondo, ancora più forte, José Mourinho lo ha mandato ieri: a Lisbona, ospite dell’Università, ha ammesso ancora una volta che nella sua idea di centrocampo un posto per Oliveira dovrebbe esserci. Ma ha anche ammesso che non ci sono, al momento, le condizioni economiche per l’acquisto: “Se vogliono darcelo in prestito, lo vado a prendere personalmente a Madrid dove so che stava festeggiando il compleanno. Se si tratta di acquistarlo, non so se la mia carta di credito lo consente. E’ stato molto importante, condividiamo molti principi su come si deve lavorare nel calcio e mi ha aiutato a trasmettere questo messaggio. E’ stato un esempio di quello di cui avevamo bisogno. Mi piacerebbe molto se restasse, ma vedremo“.

La situazione è chiara, la Roma non riscatterà Oliveira pe 13 milioni, ma lo acquisterà con un forte sconto del Porto (7/8 milioni massimo). Altrimenti, se ci sarà la possibilità, lo prenderà in prestito, magari con un riscatto obbligatorio dopo un certo numero di presenze. I colloqui non sono ancora iniziati e sarà determinante le volontà del ragazzo, che ha offerte anche dalla Spagna (Valencia). Mou gli ha consigliato, anche perché il tecnico vorrebbe la conferma a centrocampo di Cristante, Bove e, appunto, Oliveira.