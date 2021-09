Mourinho: “Per noi non esiste una seconda squadra, vogliamo vincere la Conference”

Jose Mourinho ha rilasciato le dichiarazioni nella conferenza stampa della viglia prima della gara contro lo Zorya. Di seguito le sue parole:

Viste le temperature. Che incidenza possono avere domani?

Ho giocato contro Zorya a dicembre qualche anno fa tu puoi immaginare le condizioni erano diverse. Sono buone le condizioni per giocare. Non ho visto ancora lo stadio, la superficie. La temperatura è perfetta.

Che avversario immagina di trovarsi?

Abbiamo visto le partite che hanno giocato in Europa League contro il Bodo. O anche contro Dinamo. Magari domani cambiano qualcosa, hanno sempre giocato con un modulo fisso che è il 442. Una squadra organizzata, può metterci in difficoltà. Noi vogliamo vincere, ma è una squadra che sull’organizzazione può metterci in difficoltà.

Avete motivazioni per questa Conference?

Certo, giochi sempre con motivazione. Se mi chiedi che è meglio vincere la Champions, preferisco questa. Noi giochiamo la Conference e vogliamo vincere. Il primo obiettivo è vincere domani e qualificarci. Se possibile arrivare primi. Obiettivo e motivazione è vincere domani.

Pensa che la sua squadra sia favorita?

Questa cosa di favoriti nell’Europa calcistica di oggi è un po’ complessa. Ogni paese, ogni squadra hanno potenziale, organizzazione, lavoro. Non si può parlare di differenze grandissime rispetto a qualche anno fa. Anche io ho avuto esperienza di giocare in Ucraina con Inter, Chelsea, Manchester. È la quarta squadra con cui gioco qui. Non è mai stato facile e domani non sarà facile. La squadra è organizzata, gioca 442 e sanno perfettamente come giocare. Dobbiamo affrontare con molta concentrazione. Non c’è niente di facile.

Farete turnover in questa partita?

Cambi sono cose, seconda squadra è una roba diversa. Per noi non esiste una seconda squadra. Non cambio tanti giocatori. Ovviamente abbiamo necessita di far riposare giocatori, abbiamo necessità di far giocare qualcuno che non sta giocando molto. Veniamo con la squadra forte e l’obiettivo è vincere la partita.