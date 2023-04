Mourinho: “La Roma ha meritato di più nel doppio confronto. Slot ci ha mancato di rispetto per tanto tempo” – VIDEO

Ai canali del club, José Mourinho ha commentato la rimonta della Roma contro il Feyenoord. Con il 4-1 ottenuto ai tempi supplementari, la Roma ha conquistato la semifinale di Europa League. L’ultimo ostacolo prima della finale di Budapest sarà il Bayer Leverkusen.

Sulla partita.

Grande carattere, grande mentalità e spirito di squadra. Maturità, crederci sempre, mai perdere la testa, gestire i tempi di gioco, andare faccia a faccia nei momenti di rabbia. Di sicuro la Roma è la squadra che ha meritato di più, oggi e penso anche in Olanda.

Sul carattere della squadra.

Ieri (due giorni fa, ndr) ho avuto il feeling dell’esperienza, che non sarebbe stata come il Bodo o il Salisburgo. I ragazzi ci hanno creduto. Gente preparata in panchina, con il cuore. Abbiamo giocato molto più che in 11. Arbitro fantastico, avversario di qualità con un ottimo allenatore che ci ha mancato di rispetto per tanto tempo, ma devo dire che è un ottimo allenatore.