Mourinho, ipotesi Psg: lo Special One si allontana dalla Roma e Campos lo corteggia

Corriere dello Sport – José Mourinho è nel mirino del Paris Saint-Germain, che ha deciso di silurare dopo un solo anno l’allenatore Galtier. A oggi non ha ricevuto offerte per raccoglierne l’eredità e tentare l’assalto all’agognata Champions League.

Ma anche in Francia i media cominciano a parlare con insistenza di una lista di candidati, tra i quali il preferito sarebbe Zinedine Zidane. Mourinho è in corsa. E può anche arrivare a braccia alzate al traguardo se Nasser Al-Khelaifi, il presidente delegato dell’emiro qatarino, confermerà Jorge Campos alla direzione sportiva.

L’asse tra i due portoghesi è abbastanza solido, come dimostra la trattativa di qualche anno fa con il Milan. Campos, in quel momento destinato al ruolo di responsabile dell’area tecnica rossonera, era pronto a ingaggiare proprio Mourinho, che poi ha spiegato di aver “rifiutato la proposta dopo qualche ora di riflessione per rispetto dei tifosi dell’Inter”.

La Roma da parte sua resta in attesa. Dan Friedkin ha un rapporto diretto con Al-Khelaifi, suo alleato all’Eca nonché grande “sponsor” della nuova Ceo romanista Lina Souloukou, perciò verrebbe avvisato tempestivamente se davvero il Psg fosse interessato ad assoldare Mourinho.

La proprietà, forte di un contratto fino al 2024, non ha alcuna intenzione di muovere passi concreti verso l’allenatore finché i contorni progettuali non saranno nitidi. In sostanza se Mourinho, con una grande impresa, riesce a vincere l’Europa League riportando la Roma in Champions, verrà chiamato per negoziare un nuovo accordo.