Mourinho: “In settimana abbiamo cercato di dimenticare le assenze. Abraham non è mentalmente forte come Belotti”

José Mourinho è tornato. Dopo la squalifica scontata contro Sassuolo e Lazio, lo Special One rientrerà a guidare la Roma dalla panchina. Nel primo impegno alla ripresa dalla sosta delle nazionali, i giallorossi all’Olimpico ospitano la Sampdoria di Stankovic, pedina di Mou nell’Inter del Triplete. A pochi minuti dall’inizio della sfida, Mourinho ha parlato ai microfoni di Dazn. Di seguito le parole dell’allenatore della Roma.

MOURINHO A DAZN

È preoccupato delle tante assenze?

No. Abbiamo lavorato la settimana con l’obiettivo di dimenticare. Mi hai fatto ricordare, ma l’obiettivo della settimana è dimenticare questi problemi ed essere pronti al massimo per rispondere in modo positivo.

Aveva pensato a un cambio di difesa, le certezze restano a 3?

No, ovviamente abbiamo routine, dinamiche che non puoi cambiare in una settimana, però abbiamo lavorato forte, specialmente con chi non era in Nazionale e ha lavorato tutta la settimana. Importante ə vincere, la cosa più importante ə questa. Quando ti ho detto che non ero preoccupato era una risposta filosofica, ma ci sono tanti giocatori che non giocano, dobbiamo avere tanta concentrazione e ragazzi devono fare tutto per vincere la partita che è il nostro obiettivo.

Abraham è carico più di Belotti?

Tutti e due hanno lavorato bene, il gallo con una mentalità speciale perché ha giocato pochi giorni dopo una sinergia. Tammy non ha questa mentalità forte come il Gallo, ma è un ragazzo che tecnicamente è bravo e in una squadra che gioca con El Shaarawy, Pellegrini e Dybala vicino una punta, pensiamo che Tammy possa lavorare meglio.