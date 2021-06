Mourinho: “Importante circondarsi di persone giuste. Bisogna prepararsi ad ogni eventualità”

José Mourinho ha rilasciato un’intervista a XTB, piattaforma di trading. Il tecnico della Roma ha tenuto un corso denominato “Come controllare le tue emozioni”, volto a raccontare come è arrivato a raggiungere gli innumerevoli traguardi in carriera. Di seguito le sue parole.

Di recente hai deciso di tornare in Italia dopo 11 anni e diventare allenatore dell’AS Roma. Prendere decisioni fa parte della vita quotidiana di un investitore. Qual è la tua migliore tattica di preparazione per prendere una decisione importante?

Quando prendo decisioni importanti, mi assicuro di avere tutte le informazioni di cui ho bisogno. Questa è la “tattica” migliore perché è impossibile prendere qualsiasi decisione senza conoscere tutti i dettagli e prendersi del tempo per capirli.

Come gestisci le tue emozioni durante una situazione ad alta pressione?

Una volta fischiato, sono concentrato solo sulla partita e sul momento. Non penso a me o alle mie emozioni; Penso a ciò che ho di fronte e a ciò che dobbiamo fare per adattarci a ciò che sta accadendo.

Quali ottimi consigli puoi offrire a qualcuno che sta affrontando una situazione che non è andata come previsto? Penso sia tutta una questione di preparazione. Quando ti prepari a tutte le eventualità, questo ti consente di adattarti più rapidamente ed elimina anche l’elemento sorpresa. Quando ero al Porto, ho detto alla squadra che mi aspettavo di pareggiare con lo United – la squadra più difficile del sorteggio – poi abbiamo pareggiato con lo United, ma eravamo preparati, quindi era come ci aspettavamo e non eravamo preoccupati per la sfida che ci aspettava.

Qual è stata la più grande situazione nella tua carriera che non è andata come ti saresti aspettato?

Penso che la sorpresa più grande possa essere quando qualcosa va perfettamente secondo i piani, proprio come avevi previsto, perché, nel calcio, ti aspetti quasi sempre che accada qualcosa a cui non ti prepari. Quando abbiamo vinto la finale di Champions League con l’Inter, quella era stata una partita perfetta. Quello per cui ci siamo preparati l’abbiamo eseguito, ho sentito che avevamo il controllo.