Mourinho: “Ho fiducia su chi va in campo. Svilar si merita di giocare”

Tra turn over, possibilità di riprendere il cammino che porta alla Champions ed il ritorno della semifinale di Europa League con il Bayer Leverkusen. Questo lo stato d’animo della Roma e del suo tecnico, che ha parlato ai microfoni di Dazn. Di seguito le parole di Mourinho prima della sfida con il Bologna

MOURINHO A DAZN

Sulla squadra.

Ho fiducia su chi andrà in campo. Lavorano tutti al massimo. Svilar ha lavorato 10 mesi giocando una sola partita, se lo merita.

Occasione per i Primavera?

Occasione per Missori che gioca per la prima volta da titolare. Fa parte della crescita, non mi piace che si dica che sia un test o un esame. Chi è in panchina può giocare, ma anche chi come Pellegrini, Mancini e Matic sono protetti dai 90′ ma se serve giocano.

Sull’abbraccio con Arnautovic.

Gli ho chiesto dell’infortunio e della famiglia. Mi ha detto che ha passato momenti difficili