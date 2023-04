Mourinho: “Grandissima Roma. Forte, coraggiosa e intelligente”

Corriere della Sera (G. Piacentini) – Una serata d’amore e di sofferenza romanista. La formazione giallorossa ha superato 4-1 dopo i supplementari il Feyenoord e conquistato il passaggio alle semifinali di Europa League – è la nona volta nelle coppe europee, i giallorossi sono da soli al decimo posto del ranking Uefa staccando l’Inter – dove incontrerà il Bayer Leverkusen.

Una vittoria voluta e rincorsa, nonostante le difficoltà e gli infortuni, che saranno valutati nelle prossime ore, di due pilastri come Smalling e Wijnaldum. È finita con José Mourinho a “chiamare” i 67 mila dell’Olimpico, che come da sua richiesta sono stati spettatori calciatori incitando la squadra per 120 minuti, e la squadra ringraziare sotto la Sud.

Un trionfo con le firme di Spinazzola, Dybala, El Shaarawy e Pellegrini, che si è ripreso con gli interessi dopo il rigore sbagliato all’andata. “Una grandissima Roma – ha detto Mourinho – Forte, coraggiosa, intelligente. Ha gestito perfettamente una partita molto difficile e gli infortuni che ci hanno privato di due elementi fondamentali come Smalling e Wijnaldum. Sono felice per i ragazzi, il merito è tutto loro, non sono mica io ad andare in campo. Dybala? Qui a Roma ha ritrovato la gioia di giocare, si sente davvero amato“.

Fondamentale il gol di Dybala arrivato qualche secondo prima del novantesimo, quando la qualificazione sembrava compromessa. “Il pubblico è stato eccezionale – le parole a fine partita dell’argentino – è fantastico come la gente di Roma vive il calcio. Uno stadio pieno che ti aiuta nei momenti di difficoltà, loro sono un giocatore in più e per noi è importante. Ci hanno spinti fino alla fine, ho avuto un po’ di paura quando abbiamo subito il gol, ma poi ce l’abbiamo fatta. Credo che tutti abbiamo voglia di vincere, abbiamo un allenatore con una mentalità incredibile: la Roma sa cosa significa vincere in Europa, la mentalità c’è, speriamo di poter continuare così per portare la squadra ancora in finale“.

In tribuna c’era Francesco Totti. “Mi farebbe piacere andare a cena con lui per parlare un po’, ho grande rispetto per lui e per Daniele De Rossi che era insieme a lui. Tutti vogliono vedere vincere questa squadra, speriamo di riuscire a dare a tutti qualcosa in più“.