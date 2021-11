Mourinho fa gli auguri alla figlia Matilde: “Sempre con te” – FOTO

Giorno speciale per José Mourinho, sia professionalmente che personale. La Roma cercherà di cancellare la dolorosa sconfitta dell’andata con il Bodo/Glimt, atteso questa sera (ore 21) all’Olimpico per la gara di ritorno. Intanto, però, l’allenatore portoghese festeggia il compleanno della figlia Matilde, che compie 25 anni. La secondogenita dello Special One è una designer di gioielli, sfoggiati anche – sui social e non – dallo stesso Mou.

“04/11/96 Sporting Gijon v Barcelona… 25 anni dopo 04/11/21 Roma v Bodø Glimt… Scusami Tita. Sono sempre con te. Buon compleanno”, le dolci parole di Mourinho.