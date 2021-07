Mourinho è pronto a sbarcare a Roma: “Arrivederci Setubal” – FOTO

Il giorno atteso è arrivato. José Mourinho è pronto ad atterrare nella Capitale, a soli quattro giorni dall’inizio della nuova stagione giallorossa fissata per il 6 luglio a Trigoria. Ormai manca poco, anzi pochissimo. Tutto pronto in città per accogliere lo Special One, colui che ha riportato una ventata di ottimismo e che dovrà risollevare le sorti del club per tornare a vincere. A confermare la partenza è lo stesso portoghese che, con un post su Instagram, saluta la sua città, Setubal. “Arrivederci Setubal“, scrive il neo allenatore, con uno scatto mentre guarda il mare.