Mourinho e i rigori di Dybala e Veretout: “Uno è stato ripetuto, l’altro no…Indovina quale” – FOTO

Mourinho si fa sentire. Ieri è andata in scena la partita di Champions League tra Juventus e Zenit in cui è capitato un episodio non sconosciuto alla Roma: i bianconeri ricevono un rigore a favore e si presenta dal dischetto Dybala, che sbaglia. L’arbitro però fa ripetere l’esecuzione visto che, al momento del tiro, l’ex Liverpool Lovren e Barrios sono entrati in area prima del tiro dell’argentino. Tutto normale, se non che lo stesso episodio è capitato in occasione Juventus-Roma in cui al momento dell’esecuzione del rigore Chiellini è già in area. Il tecnico portoghese ha voluto condividere proprio questi due scatti scrivendo: “Uno è stato ripetuto, l’altro no… indovina quale“. Un messaggio ironico e un paragone che fila, ma il mistero rimane.