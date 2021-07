Mourinho, domani ore 14 l’arrivo a Ciampino

È tutto pronto. L’avventura di José Mourinho alla Roma inizierà domani. L’allenatore portoghese, arriverà domani alle ore 14 all’aeroporto di Ciampino con un volo proveniente da Setubal. Lo Special One poi si dirigerà a Trigoria. Sarà al centro sportivo Fulvio Bernardini in cui avrà l’occasione di incontrare i tifosi e salutarli perché il portoghese potrebbe essere prelevato direttamente sulla pista d’atterraggio da una macchina della società. Per il 6 è previsto invece il raduno della squadra che aprirà ufficialmente i battenti della stagione.