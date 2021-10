Mourinho: “Dobbiamo creare giocatori come Darboe, Calafiori e Zalewski”

Josè Mourinho, tecnico della Roma, ha parlato prima del fischio d’inizio del match con l’Empoli. Queste le sue parole:

MOURINHO A DAZN

Titolare Darboe e Smalling?

Darboe è un bravo calciatore. È un progetto di tempo. Non abbiamo rose come altre che hanno tanti giocatori esperti. Abbiamo bisogno di fare giocatori. Dobbiamo fare i giocatori come Darboe, Calafiori, Zalewski. È una buona opportunità di giocare. Cristante ha giocato sempre. Ha giocato 90 minuti ultima partita. Oggi è basicamente la squadra titolare ed Ibanez ha giocato tutte le partite. Lo stesso con Cristante.