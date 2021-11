Mourinho: “Di nuovo a Roma, di nuovo nel mio ufficio e di nuovo alla nostra promessa: lavorare sodo per costruire un futuro per la Roma” – FOTO

Josè Mourinho torna a Roma e si rimette subito a lavoro. Il tecnico giallorosso si prepara per la sfida contro il Genoa in programma domenica alle ore 20:45. Lo Special One ha voluto catturare il ritorno al lavoro nel suo ufficio condividendo su Instagram una foto che lo ritrae in ufficio con il suo computer. Questa la didascalia sotto la foto: “Di nuovo a Roma, di nuovo in ufficio, e di nuovo alla nostra promessa: lavorare duro e costruire un futuro per la Roma. A proposito, grazie mille Valentino Rossi per una carriera leggendaria“.