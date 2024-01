Josè Mourinho, tecnico della Roma, ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset su Canale 5 al termine della vittoria per 2-1 contro la Cremonese che è valsa la qualificazione ai quarti di finale della Coppa Italia. Queste le parole del portoghese che, nel corso dell’intervista (leggi qui le dichiarazioni complete di Mourinho), ha polemizzato con Massimo Mauro:

“Vorrei dire a Massimo Mauro che ci vuole rispetto perché siamo in difficoltà e noi siamo uniti dando sempre il massimo. Ovvio che con un gol sotto dobbiamo rischiare qualcosa. Con un solo centrale è difficile e mi sono affidato alla velocità di Kristensen. Per un ex calciatore come Massimo Mauro non rispettare gente che mangia dal suo stesso piatto come noi è una brutta cosa. Ci sono commentatori e commentatori, gente con profilo diverso. Chi è stato in panchina o in campo penso sempre che capisca e rispetti chi mangia dal suo stesso piatto. Sembra che ancora mangi però, non viene da voi solo per la sua bella faccia ma prende anche dei soldi”.