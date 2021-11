Mourinho con i titolari per l’orgoglio

Il Tempo (E. Zotti) – Nessun passo indietro. A meno di improbabili mosse a sorpresa, domani sera alle 21, nel match di ritorno con il Bodo Glimt in Conference League, José Mourinho manderà in campo quasi tutti i titolari a disposizione. Una decisione resa nota con due settimane d’anticipo, dopo l’umiliazione subita in Norvegia con nove riserve schierate insieme per la prima volta: “Dico già che all’Olimpico contro il Bodo giocherà la stessa squadra di sempre – aveva tuonato lo Special One alla vigilia di Roma-Napoli – se poi qualcuno si infortuna, sarà un peccato”.

La gara d’andata, oltre ad aver tracciato una linea di non ritorno per alcuni giocatori – Villar, Diawara, Reyndols e Borja Mayoral – ha complicato anche il cammino nel girone: essendo stati scavalcati in classifica dai norvegesi, per chiudere il girone al primo posto potrebbero servire tre successi nelle ultime tre gare.

Un obiettivo fondamentale da centrare per non disputare i playoff in programma a metà febbraio e gestire con maggior tranquillità gli impegni di campionato e Coppa Italia fino al 10 marzo, quando si disputerà l’andata degli ottavi di Conference League. Soprattutto per questo Mourinho è intenzionato a schierare la formazione migliore: l’unico cambio – forzato – sarà Pellegrini, costretto a dare forfait per un’infiammazione al ginocchio sinistro accusata dopo la gara con il Milan.