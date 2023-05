Mourinho con Bove e El Shaarawy pazzi di Djokovic

La Repubblica (M.E.Vincenzi) – Un meritato momento di svago dopo la vittoria in casa contro il Leverkusen. Josè Mourinho, Edoardo Bove e Stephan El Shaarawy ieri sera erano agli Internazionali per la partita di esordio di Novak Djokovic, numero uno del mondo, contro l’argentino Tomas Etcheverry.

L’allenatore portoghese, giubbino di pelle, scarpe da ginnastica e cappellino in testa, è arrivato un po’ prima del match e si è intrattenuto nell’area riservata ai giocatori dove ha salutato brevemente Bove con la fidanzata e il tennista serbo (il quale aveva appena terminato il suo rito scaramantico prima della partita) e si è prestato a qualche selfie con il personale del ristorante in cui ha fatto l’aperitivo insieme a Nuno Santos con pizza bianca, un tagliere di salumi e Coca Cola.

Quando lo Special One ha percorso il ponte sopraelevato per arrivare al Centrale, alcuni fan del tennis e probabilmente della Roma, lo hanno riconosciuto e chiamato. E durante la partita di Djokovic, tra un “Daje Nole” e un “Forza Novak”, è partito un coro: “Facce un saluto, Mourinho facce un saluto”, ma il tecnico non ha dato seguito. E, a fine partita, per schivare il bagno di folla, è uscito da un varco secondario, Ma qualche fan è riuscito a stanarlo e a urlargli un “Daje”.