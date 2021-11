Mourinho cerca i gol e prepara la rivoluzione

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – La Roma è una squadra incompleta. Mourinho è stato costretto a far giocare per quattro partire consecutive la stessa squadra. Gli stessi undici sono scesi in campo dal primo minuto contro Juventus, Napoli, Cagliari e Milan. I rinforzi arrivati in estate finora hanno inciso poco. Abraham e Shomurodov hanno messo a segno cinque gol in due.

L’attacco è in difficoltà, ma Mourinho non è intenzionato a cambiare. Viña ha alternato buone prestazioni ad altre negative, contro il Milan ha sofferto. Finora l’unico che si è salvato è stato Rui Patricio. A gennaio scorso era arrivato Reynolds, un altro flop. Un giovane che ha bisogno di fare esperienza e che nella sessione di mercato invernale potrebbe partire in prestito, prima di dare giudizi definitivi.

Tiago Pinto a gennaio spera di poter migliorare la squadra. Gli investimenti saranno mirati, ma per far quadrare i conti ci deve essere anche qualche cessione. Mourinho si aspetta interventi importanti sul mercato, la Roma rischia di restare fuori dalla Champions anche l’anno prossimo. I Friedkin lo sanno e sono pronti a intervenire.

Ceballos, Zakaria, Pedersen e Nacho sono i principali obiettivi per rinforzare centrocampo e difesa. Tiago Pinto nei prossimi giorni potrebbe fare un blitz a Londra per una serie di incontri con emissari di mercato. Il direttore generale è al lavoro per migliorare la rosa. Piacciono anche Loftus–Cheek del Chelsea e Winks del Tottenham per il centrocampo. Mentre per la difesa è monitorata la situazione di Rudiger che a giugno si libera a parametro zero dal Chelsea e ha molte offerte.