Mourinho: “Abbiamo dominato, siamo stati sfortunati. C’è un rigore netto nel primo tempo”

Josè Mourinho è stato intervistato nel post partita della sfida persa contro il Salisburgo. Queste le sue parole a Sky:

In questi casi si dice: “Questo è il calcio”. I gol bisogna farli.

Poteva non succedere, ma è successo. Penso che abbiamo dominato la partita. Abbiamo sempre avuto il controllo di una partita molto tranquilla per noi. Abbiamo sbagliato dei gol che direi incredibili. C’è un rigore netto per noi nel primo tempo. Siamo stati sfortunati col cambio dell’arbitro e con questo signore qua. Prendere gol negli ultimi minuti è ingiusto.

Nonostante la crescita zero punti.

Bisogna mettere la palla dentro, quando non la metti c’è questo rischio. Sappiamo chi siamo, i nostri limiti. Quando la mia squadra dà tutto, mai una parola negativa.

Su Dybala.

Non so. Ha detto che non avrebbe potuto giocare. Non so dire cosa sia. Posso dire che senza Paulo abbiamo spostato El Shaarawy, poi il cambio di Tammy per Belotti e dopo quando prendiamo il gol non c’è niente più da fare.