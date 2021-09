Mourinho a caccia di record

Il Corriere Dello Sport (G.D’Ubaldo, G.Marota) – Mourinho prepara la Roma per la ripresa del campionato con l’obiettivo di conquistare altre tre vittorie per presentarsi al derby a punteggio pieno. L’allenatore ha alzato l’asticella per entrare in Champions e una buona partenza è fondamentale per poter avvicinarsi alla testa della classifica. Domenica la Roma sarò impegnata all’Olimpico contro il Sassuolo, la settimana successiva sarà a Verona per affrontare l’ex Di Francesco e infine giocherà nuovamente all’Olimpico contro l’Udinese nel turno infrasettimanale. Tre partite alla portata della squadra che poi avrà solo due giorni per preparare il derby, perché entrambe le formazioni saranno impegnate nel posticipo del giovedì.

La sfida contro Sarri sarà il primo impegno contro una squadra vertice per Mourinho, che proverà ad allungare la serie positiva. Con cinque vittorie di fila potrebbe avvicinarsi al record della storia giallorossa che appartiene a Rudi Garcia, che alla sua prima stagione era arrivato a dieci successi consecutivi. Il tecnico portoghese inoltre domenica festeggia le mille partite in panchina. In caso di nuovo successo, sarebbe il quinto di fila da quando ha le redini della squadra giallorossa e centrerebbe un altro record: mai in carriera lo Special One è partito con cinque vittorie di fila. Con Porto, Chelsea e United si è fermato a quattro, nelle altre esperienze anche prima. Dalla sua prima avventura al Porto, in 57 incontri disputati dopo la pausa per le nazionali, Mourinho ne ha vinti ben 40, una percentuale del 70%. In Portogallo le ha vinte tutte, così come anche con l’Inter in Italia. Il rendimento peggiore è stato al Manchester United, dove ne ha vinte solo 3 su 10, altalenante anche il rendimento con il Tottenham, mentre le due esperienze con il Chelsea alzano l’asticella. In totale in Inghilterra sono arrivate 22 vittorie su 33, 8 pareggi e 2 sconfitte. Numeri che dimostrano le sue capacità di tenere alto il ritmo dei suoi ragazzi che rientrano nei club con motivazioni sempre importanti.