Mourinho 2.0: pillole di tattica su Instagram

La Repubblica (F.Ferrazza) – Che fosse un accentratore in campo e nello spogliatoio lo si è capito da anni, ma che lo sia anche dentro al mondo dei social è una novità. Dopo l’amichevole contro il Porto all’insegna di uno spirito di squadra combattivo come non si vedeva da tempo, ha scritto su Instagram: “Habemus squadra, siamo uniti, siamo amici, bravi ragazzi“.

Solo l’ultimo dei tanti post che servono quasi da diario a José per svelare ai tifosi delle pillole di sé e della crescita della sua Roma. Ma ci sono anche i like e i commenti a giocatori e staff, mentre è apparso anche un commento con applausi ad un post di Xhaka che ha salutato Petkovic. Un Mourinho 2.0 che ha imparato a utilizzare il mezzo in maniera spontanea e convincente.