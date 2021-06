Mou vuole Saka: “Talento vero ed è versatile”

La Gazzetta dello Sport (A.Pugliese) – Il range è quello giusto, il prezzo molto probabilmente no. Ma se la Roma di Mourinho vuole fare un passo avanti anche nella scelta dei giocatori su cui investire, Bukayo Saka è uno di quelli su cui oggi si può mettere un forziere pieno di dobloni d’oro per poi avere una sicurezza (tecnica ed economica) anche per il futuro, più o meno prossimo. Insomma, quei cinquanta milioni che l’Arsenal dà come valutazione del suo esterno sinistro sembrano davvero tanti. Appunto sembrano, però, perché stiamo parlando di un classe 2001 e perché Saka può fare tutti i ruoli della fascia (esterno alto o basso) e se serve adattarsi anche dall’altra parte, a destra. Insomma, un giocatore versatile, su cui Mourinho si è già espresso molto chiaramente. “Il ragazzo è giovane, ma ha già esperienza in grandi club e nel miglior campionato del mondo – ha detto lo stesso Mou a Talksport –. È molto talentuoso, è in fiducia e può giocare in più posizioni. E credo anche che sia davvero un bravo ragazzo”. Ecco, nelle ultime 48 ore – anche prima di queste parole di Mourinho – negli ambienti di mercato ha iniziato a girare un interesse reale da parte della Roma per il giocatore dell’Arsenal. Certo, c’è lo scoglio dei cinquanta milioni di euro che vuole l’Arsenal, ma pure la possibilità – in caso – di trovare un’intesa per un’operazione quadro che porti in giallorosso anche il centrocampista svizzero Xhaka. Per lo svizzero la Roma ancora ferma a 16 milioni e i Gunners che non vogliono scendere sotto i 20, forse anche 22. Certo, se poi l’operazione si ampliasse e andasse a coinvolgere proprio Saka allora magari si potrebbe trovare un punto d’intesa. Magari aumentando l’offerta per Xhaka e portando a casa anche il giovane esterno sinistro, con un prestito oneroso importante (anche 5-6 milioni) e un obbligo di riscatto fissato per la prossima estate.