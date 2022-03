Mou, strategie dallo stanzino dell’Olimpico

Corriere dello Sport (R. Maida) – Sta diventando un talismano: quando José Mourinho è squalificato, la Roma vince sempre. È successo tre volte su tre, prima a Cagliari con il vecchio vice Sacramento. E adesso, tra Spezia e Atalanta, con l’ultimo arrivato Salvatore Foti, che si è sbracciato in panchina per trasferire alla squadra le indicazioni recapitate dall’altro collaboratore di Mourinho, Michele Salzarulo.

Ieri Mou ha seguito la partita in tv in uno stanzino riservato dallo stadio, in compagnia del g.m. Pinto, anche lui squalificato. Evidentemente la formula non provoca il corto circuito, anzi.