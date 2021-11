Mou riparte da dietro

Il Tempo (E. Zotti) – Ripartire dalla difesa, in campo e sul mercato. Il reparto arretrato, che sembrava essere uno dei punti di forza della squadra di José Mourinho, nell’ultimo mese si è rivelato troppo vulnerabile agli attacchi degli avversario di turno: delle 15 reti subite in Serie A, 7 sono state incassate nelle ultime cinque partite e in più vanno aggiunti gli 8 gol subiti nel doppio confronto con il Bodo Glimt in Conference League.

Una flessione evidente rispetto all’avvio dell’era mourinhana – nelle prime undici gare stagionali la retroguardia giallorossa che aveva subito 10 gol – dovuta soprattutto all’utilizzo intensivo degli stessi giocatori da fine agosto ad oggi. Karsdorp ha giocato dal 1′ tutte le partite di campionato e in rosa manca un giocatore in grado di garantire un rendimento pari a quello dell’olandese, anche Mancini e Ibanez non hanno perso una gara di Serie A (il brasiliano è subentrato una sola volta) mentre Vina è l’unico del blocco titolare ad aver saltato tre match – Verona, Udinese e Venezia – per infortunio.

Un tour de force reso necessario dalla mancanza di alternative, che Tiago Pinto dovrà riuscire a portare a Trigoria durante il mese di gennaio: la priorità è un terzino destro visto che Reynolds per il momento si è rivelato un flop e si sta cercando una squadra dove mandarlo a giocare in prestito, ma sulla lista del general manager c’è anche un centrale (possibilmente mancino) da inserire nel pacchetto difensivo romanista.

I continui infortuni di Smalling infatti rappresentano un punto interrogativo troppo grande per far affidamento totale sull’inglese mentre le difficoltà incontrate da Kumbulla non rassicurano il tecnico. Una partenza dell’ex Verona a gennaio non è da escludere anche se al momento appare poco probabile proprio a causa dell’emergenza difensiva che attanaglia la Roma. Tra i nomi proposti c’è quello di Marcao del Galatasaray, ma al Fulvio Bernardini continuano guardarsi intorno in cerca di un nome che soddisfi in toto le richieste di tecnico e general manager.

Sul fronte uscite invece Borja Mayoral ha le valigie pronte ormai da un pezzo. A meno di colpi di scena lo spagnolo si trasferirà alla Fiorentina, come ha anticipato dall’intermediario di mercato Stefano Antonelli a tmw.com: “Al 98% andrà a Firenze”.