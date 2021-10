Mou per sfatare la maledizione Juve

Tuttosport (S. Carina) – Per una trasferta maledetta serve una cura speciale, e chi di meglio dello Special One? Domenica andrà in scena Juventus-Roma come posticipo dell’ottava giornata di campionato. Da quando è nato lo Juventus Stadium (oggi Allianz Stadium), i bianconeri hanno affrontato la Roma ben 12 volte vincendo 11 volte. L’unica vittoria capitolina in realtà però sembrava più un amichevole. Era l’ultima giornata del 2020 e entrambe le squadre, guidate da Sarri da un lato e Fonseca dall’altro, hanno schierato le riserve. Lo score di queste 11 vittorie juventine è impressionante: 24 reti della Vecchia Signora, solo 4 dei giallorossi.