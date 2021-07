Mou pensa al primo regalo. E prova a convincere Marcelo

La Repubblica (F. Ferrazza) – I primi due giorni romani di José Mourinho sono pieni di domande e richieste. Il tecnico, seguito passo passo da Tiago Pinto, chiede, di continuo, chiuso dentro Trigoria, causa quarantena, intenzionato a sfruttare al massimo questi cinque giorni di full immersion per levarsi qualsiasi dubbio.

E poi fa richieste, legate agli allenamenti che, di fatto, cominceranno da mercoledì, testa lo stato dei terreni di lavoro e dell’erba, chiede particolari strumenti per i primi giorni, e studia i resoconti che i suoi collaboratori hanno redatto immediatamente per lui dopo poche ore di permanenza romana. Cinque uomini dello staff, più un match analyst voluto a prescindere dai Friedkin per studiare le gare di tutto il Roma Department, squadra femminile compresa.

Mourinho ha chiesto che gli allenamenti siano blindatissimi, tenuti isolati da sguardi indiscreti, che fossero anche quelli dei ragazzi di Primavera e delle giovanili in generale. La prima squadra vivrà ovattata e isolata dal resto. In queste prime quarantotto ore romane, lo Special One ha potuto conoscere i calciatori che hanno anticipato il loro rientro a Trigoria perché reduci da infortuni. Pellegrini e Zaniolo su tutti, ma anche Smalling, Kumbulla e i giovani Reynolds e Darboe.

Domani è previsto il raduno e arriveranno quindi tutti gli altri, tranne quanti sono impegnati con l’Europeo. A distanza, con la mascherina, José ha presenziato sul campo a chi ha potuto fare le prime corse, anche se la maggior parte dei presenti in questi giorni deve ancora svolgere lavoro differenziato e fisioterapia. E poi sono continue le riunioni di mercato e organizzative per la preparazione estiva, con Tiago Pinto. Mourinho partecipa in maniera attiva alle trattative, chiamando procuratori e giocatori. Ieri il contatto con il suo pupillo del Real Madrid, Marcelo, in scadenza 2022. Operazione complicata, ma nulla è impossibile per José, che non vede ostacoli e non si pone limiti.