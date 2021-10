Mou non tocca i fedelissimi. E Spina corre

Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – La Roma non si ferma mai. Dopo la partita contro il Napoli la squadra di Mourinho ieri mattina è scesa subito in campo per cominciare la preparazione al match di domani sera contro il Cagliari. Poco recupero, tanto lavoro da fare per confermare quanto visto di buono contro gli uomini di Spalletti, ma soprattutto per ritrovare una vittoria che manca dal 3 ottobre scorso, quattro partite fa, prima della sosta delle nazionali.

Serve fare punti per continuare a mantenere il quarto posto e avvicinarsi nel migliore dei modi al big match di domenica prossima contro il Milan. Per questo Mourinho ha già confermato che non cambierà niente dalla sua formazione. Giocheranno gli stessi undici che sono scesi in campo contro il Napoli, per via dei pochi cambi di qualità che il tecnico ha a disposizione ma anche per evitare modifiche che potrebbero eventualmente destabilizzare un equilibrio che si è creato nella formazione tipo.

La difesa ha dato ottimi segnali contro la capolista in classifica, il centrocampo ha retto bene contro Zielinski, Anguissa e Fabian Ruiz, mentre l’attacco è stato utile anche nella fase di copertura. Mou vuole qualcosa di più da Mkhitaryan mentre è più che soddisfatto di uno Zaniolo a tratti incontenibile. In tre stagioni il ragazzo è cambiato fisicamente, per prevenire gli infortuni ha messo su tanta massa muscolare facendo un lavoro di potenziamento dei quadricipiti, ma non solo.

Spinazzola continua a migliorare e, monitorato anche dalla Finlandia dove si è operato, sta alternando allenamento personalizzati tra palestra e sedute di campo con e senza il pallone. La speranza del terzino è di potersi aggregare al gruppo tra circa un mese, magari per la partita in Conference contro lo Zorya.