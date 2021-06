Mou ha scatenato la “fantasia romana”

Il Tempo (F. Biafora) – Ogni mattina a Roma un cronista si sveglia e sa che non dovrà aprire Whatsapp o verrà inondato di fake news da un’improbabile fonte. Ogni mattina a Roma un’improbabile fonte sa che dovrà aprire Whatsapp prima del cronista o non riuscirà a far circolare fake news.

Ogni mattina a Roma, non importa che tu sia un cronista o un’improbabile fonte, l’importante è aprire Whatsapp e scrivere qualche news di mercato. Mai come questi ultimi anni il fenomeno di acquisti, cessioni, prestiti, plusvalenze e riscatti ha incollato su televisioni e cellulari milioni di italiani. E questo sistema si è ulteriormente ingigantito grazie alle trattative che nascono ed esistono soltanto ne mondo virtuale.

“La Roma avrà Amazon come main sponsor, me l’ha detto mio cugino che lavora…“, “Tiago Pinto ha chiuso per Bale, l’aggancio è più che affidabile“, “Alice Walton è la vera proprietaria della società dietro i Friedkin“, “Cristiano Ronaldo non solo viene qui con Mourinho, ma ha anche preso una quota di minoranza del club“, sono una minima parte delle “notizie certe” con cui si è avuto a che fare negli ultimi giorni.