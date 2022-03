Mou guarda al Sassuolo per Raspadori e Lopez

Corriere dello Sport (R. Maida) – Raspadori e soprattutto Maxime Lopez. La Roma è pronta a bussare al Sassuolo per cerca rinforzi di qualità. La priorità dichiarata di Mourinho, già dalla scorsa estate, è l’inserimento di un regista che possa migliorare il palleggio e la fluidità della manovra.

E il piccoletto francese, classe 1997, risponde ai requisiti richiesti: ne parlò proprio l’allenatore prima della trasferta di Reggio Emilia, citandolo come un esempio virtuoso tra gli specialisti del ruolo.

Quanto a Raspadori, che piace alla Roma e quasi tutte le grandi italiane, la sua posizione viene monitorata in attesa di capire chi tra gli attaccanti lascerà Trigoria: non solo Zaniolo, di cui si parla da tempo, ma anche Shomurodov, Carles Perez ed El Shaarawy.

Con il Sassuolo la Roma ha un canale privilegiato legato a interessi specifici: il principale coinvolge Davide Frattesi, sul quale la percentuale del 30 per cento vale come introito certo. In più il giovane Ciervo, ala del 2022 passato al Sassuolo a gennaio, garantisce ulteriori ricavi in caso di futura cessione.

Se Tiago Pinto mette sul piatto la rinuncia ai propri diritti, e magari propone altri ragazzi usciti dal florido vivaio di Trigoria, potrebbe abbattere una buona parte della cifra dell’acquisto di Maxime Lopez.