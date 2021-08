Mou fa le prove di vera Roma

Il Corriere Dello Sport (G.D’Ubaldo) – Prove di Roma vera. Stasera ultima amichevole contro il Betis Siviglia, prima del varo dell’Olimpico della prossima settimana contro i marocchini del Raja Casablanca. Oggi Mourinho utilizzerà anche Cristante, Veretout e l’ultimo arrivato Shomurodov, che da un paio di giorni si allenano con i compagni. L’allenatore proverà la squadra che debutterà in serie A tra quindici giorni contro la Fiorentina, perché il centrocampista che aspetta probabilmente non arriverà prima dell’inizio del campionato, mentre Vina non è stato ancora ufficializzato e non può allenarsi con il gruppo.

Mourinho sta studiando tutte le soluzioni a centrocampo, anche quella che prevede Pellegrini arretrato, lo sta provando spesso negli ultimi giorni. All’inizio della stagione, fino a quando non ci saranno sorprese dal mercato, la coppia titolare dovrebbe essere Cristante e Veretout, anche se il francese è reduce da un infortunio muscolare e oggi potrebbe essere utilizzato solo per uno spezzone di partita. Le altre soluzioni sono Diawara, Darboe e Bove, ma i titolari saranno l’azzurro e il francese. Lo Special One stasera dovrebbe provare la squadra titolare, partendo con Rui Patricio tra i pali, linea difensiva composta da Karsdorp, Mancini, Smalling e Calafiori, all’inizio in mezzo al campo di sicuro Diawara, possibile Pellegrini, con Mkhitaryan trequartista e Zaniolo e Perez esterni. Nel ruolo del centravanti si alterneranno Dzeko a Mayoral. In più questa amichevole dovrebbe essere soprattutto l’occasione per l’esordio in giallorosso di Shomurodov, l’ultimo arrivato, che si è allenato in Portogallo con i compagni e aveva già svolto parte della preparazione con il Genoa e potrebbe essere utilizzato nel corso della partita.