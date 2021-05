Mou-Dzeko, segnali d’amore

Il Tempo (E. Zotti) – Nella Capitale ancora non si è visto, ma è come se alla guida della Roma ci fosse già lui. José Mourinho non perde occasione per ricordare che l’universo giallorosso è costantemente sotto la sua lente d’ingrandimento. Dopo il successo nel derby, lo Special One ha usato ancora Instagram per congratularsi con i giocatori e l’attuale allenatore: “Complimenti alla squadra e a Mister Fonseca, grande vittoria!”. I primi ad essere impazienti per il suo arrivo sono i calciatori, entusiasti all’idea di lavorare con uno dei top manager del calcio europeo.

Anche Dzeko – che a gennaio sembrava a un passo dall’addio – ha accolto più positivamente l’imminente sbarco di Mou a Trigoria, intrigato dal percorso che il club intraprenderà con il nuovo tecnico. Il bosniaco ha speso parole importanti nei confronti dell’ex Tottenham e con il passare dei giorni le possibilità di una sua permanenza in giallorosso anche per l’anno prossimo sono in aumento: “Questa è una piazza difficile, non potevano prendere uno migliore”.

Il centravanti piace allo Special One, ha sempre considerato Roma come una seconda casa e – chiuso il capitolo Fonseca – quella di continuare la sua avventura con il club che nel 2015 lo ha portato in Italia è tornata ad essere un’ipotesi concreta.