Mou cerca casa: la moglie spinge per il Centro

La Repubblica (F. Ferrazza) – Diviso tra Roma nord, il centro e la zona intorno a Trigoria. José Mourinho, insieme a sua moglie, Matilde Faria — sposata dall’89 con lo Special One — sta valutando come meglio collocarsi all’interno della capitale, per non rendere un inferno i suoi continui spostamenti verso il centro sportivo giallorosso, e allo stesso tempo per andare incontro alle preferenze della consorte.

La signora Mourinho — soprannominata Tami — vorrebbe infatti scegliere un appartamento nella parte centrale della città, intenzionata ovviamente a trasferirsi da Londra per seguire il marito. L’altra ipotesi al vaglio della famiglia Mourinho, è un residence nel quadrante nord della città, che è stato proposto al tecnico come valida alternativa. In tutto questo, non è comunque da escludere che il portoghese tenga un appoggio vicino Trigoria, magari un hotel per i primi mesi.

José si occuperà di tutto nei suoi primi giorni romani, tra fine mese e inizio luglio. Nel frattempo la Roma non aprirà la campagna abbonamenti, non sapendo ancora quale capienza sarà consentita all’Olimpico alla ripresa del campionato. Da capire come verrà quindi gestita la vendita dei biglietti per le gare della prossima stagione.