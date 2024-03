Fabio Di Giannantonio in vista del prossimo Mondiale di Moto GP, ha rilasciato un’intervista a Sky Sport e ha ricordato la sua fede per la Roma. Queste le dichiarazioni:

“Questo è il mio casco di quest’anno. Abbiamo deciso di usare il mio logo, il mio lupo come base. Poi ovviamente abbiamo messo il lupetto della Roma dietro e ci sono un po’ di sponsor nuovi. Sono molto carico e voglio crescere per essere competitivo come la fine dell’anno scorso. Perché non essere anche una sorpresa quest’anno?”.