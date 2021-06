Mossa Friedkin: un americano curerà la Roma

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – Si rinnova il settore sanitario. I Friedkin cambieranno profondamente la struttura, dopo i troppi infortuni, in particolare muscolari, che hanno condizionato la stagione giallorossa, con una serie incredibile di ricadute. Naturalmente i proprietari della Roma si confronteranno con Mourinho, ma già da tempo hanno deciso di puntare su un nuovo direttore sanitario.

Leggi anche: Mercato, si punta Rojas, difensore centrale del River Plate

Si tratta di un professionista con la doppia nazionalità, americana e australiana. Ha già firmato, comincerà a lavorare per il raduno. Per la legge italiana il responsabile medico deve essere un medico sportivo specializzato in Italia. Per questo motivo sarà confermato Manara, che sarà affiancato da Costa, dopo la separazione dal precedente responsabile del settore medico, Causarano.

Leggi anche: Da Isak a Daka: caccia alla punta

Ma tutto il settore avrà il nuovo supervisore voluto dai Friedkin, che sarà annunciato a breve. Fisioterapisti e preparatori saranno valutati dalla nuova figura professionale. In bilico le posizioni di Fanchini, Flamini ed Esposito, fisioterapista che si è occupato con buoni risultati del recupero di Zaniolo. Gli altri non dovrebbero rischiare il posto a cominciare da Marigo Ferrari, che è dipendente della Roma, nonché preside del Liceo inaugurato da pochi anni dove studiano i ragazzi del settore giovanile.