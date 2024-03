Daniele De Rossi, tecnico della Roma, ha parlato al termine della vittoria per 4-1 contro il Monza. Queste le sue parole:

DE ROSSI A DAZN

La Roma del futuro…

Se questa è la Roma di stasera, devo pensare a quella che sarà giovedì. Se questi ragazzi possono giocare sempre così sono fortissimi. Concentriamoci per il futuro prossimo.

Come si fa a costruire un gruppo così in poco tempo?

Evidentemente è perché era un gruppo coeso già prima. È un gruppo che per due anni è andato avanti in Europa. Cerco di essere onesto, dire sempre la verità. E poi faccio l’allenatore. Sono contento di stare in mezzo a loro, di come mi fanno sentire. Con alcuni ero compagno e quindi magari hanno avuto un occhio di riguardo.

Su cosa ha lavorato con Pellegrini?

Ho lavorato fisicamente e tatticamente, ho cercato di dare la mia impronta ma bisogna stare bene fisicamente per farlo. Oggi abbiamo giocato meglio dell’altra partita e questa squadra sta capendo quello che voglio da loro.

Hai messo in condizione i giocatori come singoli…

Io cerco di mettere una squadra offensiva. Ci sono giocatori di qualità. Quando parli di impostazione di singoli abbiamo fatto un lavoro che non è ancora niente. La forza dei singoli è Celik che oggi fa una cosa che ti fa vincere.

Il primo tempo siete andati un po’ in difficoltà perché messi male…

Dobbiamo lavorare. Abbiamo rischiato di prendere diversi gol da Djuric, ci hanno preso alla sprovvista. Sulle letture difensive vedo del miglioramento ma non è abbastanza, le squadre forti se non siamo perfetti ti mettono in difficoltà

Dybala sta bene e questo rende felici i tifosi…

Lavora. Sono tutti fantastici, mi dispiace dirlo solo di lui. Sta mettendo in campo tutto il suo talento, non possiamo nasconderlo.

Entrambi gli attaccanti in doppia cifra…

Dobbiamo segnare tutti. Arrivare in area in tanti. Oggi è stata una grande partita da parte di tutti, entrati tutti alla grande. Non mi piace parlare solo degli attaccanti. Atteggiamento positivo da parte di tutti.