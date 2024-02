Monza-Roma, da domani in vendita i biglietti per il settore ospiti: costeranno 40€

Il Monza ha reso note le modalità di vendita dei biglietti per la partita contro la Roma in programma sabato 2 marzo alle ore 18:00. Dalle ore 14:00 di domani, venerdì 23 febbraio, fino alle ore 19:00 del giorno antecedente la gara saranno in vendita online i tagliandi per accedere al settore ospiti ad un prezzo di 40 euro, attraverso il sito Vivaticket .

I residenti in provincia di Monza e Brianza potranno acquistare il biglietto nel settore ospiti solo se in possesso delle Fidelity card della Roma, non ci sono limitazioni invece per chi non risiede in nella provincia della squadra ospitante. Al momento dell’acquisto si possono acquistare un massimo di quattro posti comprese l’acquirente.