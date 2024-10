Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, ha parlato a margine del Festival dello Sport di Trento riguardo ad un retroscena di calciomercato che vede protagonista Niccolò Pisilli, calciatore della Roma. Queste le sue parole a Sky Sport:

“Sono molto orgoglioso di tutti i giocatori che ci sono in Nazionale e che sono passati dal Milan e dal Monza. Gabbia e Di Gregorio sono cresciuti in squadre gestite da me. A parte Pisilli che avevamo chiesto alla Roma quest’estate e poi la società non ha mollato, ma lo avevamo chiesto dieci mesi fa”.

Foto: [Emilio Andreoli] via [Getty Images].