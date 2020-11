Mkhitaryan show ne fa 3 al Genoa, “E’ per Dzeko”

La Gazzetta Dello Sport (F.Bianchi) – A Marassi si è rivisto quel fenomeno ammirato in Ucraina, Germania e Inghilterra. Mai aveva fatto una tripletta nei top campionati in cui ha giocato, ma non si tratta solo di gol. Mkhitaryan ha trascinato la squadra contro il Genoa, alimentando le azioni, inventando strappi irresistibili, facendosi trovare sempre al posto giusto. “Lavoriamo bene, possiamo arrivare dove vogliamo. La tripletta? Dzeko mi ha detto che dovevo segnare e l’ho accontentato. Ma io gli ho risposto che ora abbiamo bisogno di lui“. In attesa del bosniaco, la Roma approfitta dei pareggi delle rivali e si porta a un solo punto dal Sassuolo, al terzo posto. I giocatori di qualità la Roma li ha sempre avuti, ma ora il gioco non è solo efficace e divertente, ma anche da grande squadra.