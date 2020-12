Mkhitaryan segna il gol numero 150 con le squadre di club

Tra i protagonisti più importanti della larga vittoria di oggi c’è sicuramente Henrikh Mkhitaryan. L’armeno si è reso protagonista di una partita perfetta condita da un gol e un assist per Veretout. Ma non è tutto. Il gol realizzato al 44′ è stata una rete importante per il trequartista giallorosso. Come fa sapere lo stesso calciatore su Twitter, il gol al Bologna è stato il numero 150 segnato con le squadre di club. Fuoriclasse.