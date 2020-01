Mkhitaryan, prove per un nuovo anno da protagonista

La sensazione è che per la sfida di domenica contro il Torino (previsti 35.000 spettatori a meno di impennate nella prevendita) Fonseca abbia già le idee chiare per chi siano gli undici titolari. L’unico dubbio è nella trequarti dove Mkhitaryan insidia Perotti, con Under dietro nelle gerarchie. L’armeno al Tre Fontane, davanti alla moglie che tra poche settimane lo renderà papà per la prima volta, ha sbagliato un rigore durante la partitella ma per il resto è sembrato in palla. Meno, decisamente meno, il gioiellino turco che infatti partirà molto probabilmente dalla panchina. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.